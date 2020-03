Israel will leerstehende Hotels für die Genesung leicht erkrankter Patienten verwenden, meldet die dpa. Hotels mit mindestens 200 Betten sollten sich für die Maßnahme bewerben, bestätigte das Verteidigungsministerium. Diese sollen unter anderem nicht mehr als 30 Kilometer von einem medizinischen Zentrum entfernt und in der Lage sein, drei Mahlzeiten am Tag anzubieten.



Die ersten Patienten sollten bereits am Dienstag in ein Hotel in Tel Aviv gebracht werden, am Mittwoch in ein Hotel in Jerusalem, hieß es aus Militärkreisen. Der Plan sei, jeweils bis zu 500 leicht Erkrankte aufzunehmen.