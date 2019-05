F1-News

2018 wird die Formel-1-Weltmeisterschaft bereits zum 69. Mal ausgetragen. Zehn Teams und 20 Fahrer kämpfen dabei um die Konstrukteurs- und Fahrerwertung. Insgesamt stehen 21 Rennen auf dem Programm. Auch in Deutschland macht die Formel 1 in diesem Jahr wieder Halt: Nach einem Jahr Pause ist das Rennen auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg wieder im Programm. Nach zähem Ringen wird der Große Preis von Deutschland auch 2019 wieder stattfinden.

Formel 1 Änderungen 2018

Die größte und viel diskutierte Neuerung der aktuellen Saison ist die Einführung des Halo-Systems.Dabei handelt es sich um einen Bügel, der über dem Kopf des Fahrers angebracht ist. Dieser soll die Sicherheit bei Unfällen erhöhen und die Köpfe der Fahrer schützen.

Neues gibt es auch im Fahrerlager. Felipe Massa beendete nach 15 Jahren seine Karriere in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Sein Nachfolger bei Williams wurde Sergei Sirotkin, der sein Debüt in der Formel-1-Weltmeisterschaft gab. Charles Leclerc debütierte bei Sauber ebenfalls in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Er wurde Nachfolger von Pascal Wehrlein, der jetzt Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes ist.

Bei den Teams hat es schon während der Saison Veränderungen gegeben. Force India musste Insolvenz anmelden und wurde von einer Investorengruppe unter der Führung von Lawrence Stroll, dem Vater von Williams-Pilot Lance Stroll, übernommen. Das neue Team nennt sich "Racing Point Force India."