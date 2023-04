Corona-Impfung Was die Stiko jetzt für Kinder, Erwachsene und Risikogruppen empfiehlt

Die Wissenschaftler der Stiko haben ihre Empfehlung in den vergangenen Wochen erarbeitet und geben sie nun in das so genannte Stellungnahme-Verfahren. Binnen zwei Wochen können sich dann andere Experten in Wissenschaft und Politik dazu äußern. Erst danach wird die Empfehlung offiziell, sie soll dann langfristig gelten. Zuvor hat die Stiko in 25 Aktualisierungen ihre Empfehlungen jeweils angepasst. Auch die jetzige Empfehlung gilt unter der Prämisse, dass es bei Omikron- oder ähnlich harmlosen Varianten bleibt. Sollte eine neue Virusvariante auftreten, die besonders krank macht, könnte die Stiko ihre Empfehlung erneut anpacken.