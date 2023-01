Fotos Eine Bildchronik der Corona-Pandemie in NRW

24. Februar 2021 – Trauriger Jahrestag

Es ist genau ein Jahr her, dass die erste Corona-Infektion in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen wurde. In dieser Zeit haben sich mehr als eine halbe Million Menschen in NRW nachweislich mit dem Virus infiziert. Mehr als 12.000 Menschen in NRW starben mit oder an Covid-19.