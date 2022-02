Analyse TV-Kritik zu den Winterspielen in Peking : ARD und ZDF nutzen die Bühne Olympia für wichtige kritische Beiträge

Analyse Vor den Winterspielen war die Kritik an Gastgeber China groß. Dennoch begeistern die sportlichen Erfolge nun die Fans. Die TV-Sender schicken die Bilder von strahlenden Siegern in die Welt. Doch sie vergessen auch die Missstände nicht und verschaffen ihnen so eine große Öffentlichkeit. Von Christina Rentmeister