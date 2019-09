Zweite Sicherheitspanne innerhalb weniger Wochen : Unkontrollierte Person am Münchner Flughafen – Sperrung wieder aufgehoben

Ein Mann ist am Freitagmorgen am Münchner Flughafen unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Die Abflüge in zwei Bereichen des Terminal 1 wurden gestoppt. Der Flugbetrieb ist mittlerweile wieder aufgenommen worden.