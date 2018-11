Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Sie haben noch nichts vor am Wochenende? Wer sich gerne in der Natur aufhält, sollte sich im Waldbaden versuchen. Traditioneller geht’s auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg zu. In Düsseldorf spielen die „Black Eyed Peas“. Hier gibt es zehn Tipps für Veranstaltungen aus der Region.