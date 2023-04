Erstmals im Januar gemeldet WHO nimmt neue Coronavirus-Variante auf die Beobachtungsliste

Der Notfallausschuss, der die WHO darin berät, ob für die Corona-Pandemie weiterhin die höchste Alarmstufe gelten soll, kommt in der ersten Mai-Woche erneut zusammen. Er diskutiert, ob er der WHO die Aufhebung der „Notlage von internationaler Tragweite“ (PHEIC) empfehlen soll. Nach Angaben von Ryan sind viele Länder so weit, dass sie bei hohen Impfraten relativ wenige schwere Erkrankungen verzeichnen. Für sie stelle das Coronavirus keine Notlage mehr dar, aber das gelte längst nicht für alle Länder, sagte Ryan. Innerhalb von vier Wochen seien zuletzt immer noch drei Millionen Infektionen gemeldet worden - obwohl vielerorts kaum noch getestet werde - und mehr als 23 000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2.