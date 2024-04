Kandidaten, Moderatoren, TV-Übertragung Was Sie zum Dschungelcamp 2024 wissen müssen

Das reguläre Dschungelcamp war bereits am 19. Januar mit einer dreistündigen Livesendung gestartet. An den drei ersten Sendetagen zeigte RTL seine Dschungelshow zur Hauptsendezeit ab 20.15 Uhr. An allen anderen Tagen lief die Show um 22.15 Uhr. Ob die Sendezeiten bei der Sommeredition gleich sein werden, ist noch nicht klar. Laut dem Branchenmagazin DWDL sollen die Folgen zunächst bei RTL+ und später dann bei RTL zu sehen sein. Der Sender hat sich bislang noch nicht selbst dazu geäußert.