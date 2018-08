"M.A.S.H."-Serienheld : Alan Alda ist an Parkinson erkrankt

Alan Alda, US-Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor, ist nach eigenen Angaben an Parkinson erkrankt. Der 82-jährige New Yorker schrieb am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe sich entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen, um andere zum Handeln zu ermutigen.