Nach der Pandemie Land bunkert noch fast 3,7 Millionen Masken

Nach dem Ende der Corona-Pandemie bunkert das Land NRW weiter 3,69 Millionen Masken. Sie liegen laut Gesundheitsministerium inzwischen in einem zentralen Lager in Münster. Vorher war die sogenannte Landesreserve Gesundheitsschutz über Lager in den fünf Regierungsbezirken verteilt.