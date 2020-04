Liveblog Coronavirus dringt laut Studie vor allem über Nase in den Körper ein

Regierungserklärung zur Corona-Pandemie : Merkel kritisiert Länder wegen Lockerungen scharf

Noch nie hat die Bundeskanzlerin so offen über eigene Befürchtungen gesprochen wie in ihrer Regierungserklärung zur Bekämpfung der Corona-Krise. Die Kanzlerin in Sorge und mit scharfer Kritik am Vorgehen von Ministerpräsidenten – das ist neu. Von Kristina Dunz