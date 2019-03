Doping-Skandal : Deutscher Eisschnellläufer mutmaßlicher Kunde von Erfurter Arzt Mark S.

Ein deutscher Eisschnellläufer soll in den Doping-Skandal um den Erfurter Sportarzt Mark S. verwickelt sein. Das berichtete die ARD-Dopingredaktion am Sonntag. Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft will sich „zu einem späteren Zeitpunkt“ äußern.