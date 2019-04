Kommentar zur „Neuen Seidenstraße“ : Vorsicht gegenüber China

Meinung China will und muss weiter wachsen, um sein anspruchsvoller werdendes Milliardenvolk ernähren zu können. Unter dem geschichtsträchtigen Motto „Neue Seidenstraße“ will die Volksrepublik deshalb viele Milliarden in den Ausbau der globalen Handelswege bauen. Von Birgit Marschall