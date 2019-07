Ergebnisse aus Expertenstudie : Schlechte Bedingungen für psychisch Kranke in NRW-Gefängnissen

„Bedrückend“ – so stuft eine Expertenkommission die Situation psychisch Kranker in den Gefängnissen in NRW ein. Die Zahl der Behandlungsplätze müsse verfünfacht werden. Ambulant empfehlen die Experten zusätzliche Online-Sprechstunden.