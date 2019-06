500 Jahren in Familienbesitz : Der älteste Familienbetrieb Deutschlands kommt aus Siegen

Das Unternehmen wird mittlerweile in der 17. Generation geführt. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1502 zurück. Damit ist The Coatinc Company der älteste Familienbetrieb Deutschlands. Sein Sitz ist in Siegen.