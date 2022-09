Auf dem Weg zum MVP : Berliner Fußballer Mukhtar überragt in der MLS

Aus der Hertha-Jugend in die Fußballwelt - Hany Mukhtar hat Titel in Portugal, Österreich und Dänemark gewonnen und ist jetzt der wichtigste Mann bei Nashville SC in der MLS und bald wohl Torschützenkönig. Zurück nach Deutschland? Alles kann, nichts muss.