Neuer Trainer, neue Ansprache : Farkes Führungsversprechen an die Borussia-Kabine

Noch vor seinem ersten Zusammentreffen mit den Gladbach-Profis hat Daniel Farke darüber gesprochen, wie er die Mannschaft in Zukunft führen will. Sein Stil könnte in der Borussia-Kabine gut ankommen, unterscheidet er sich doch in einigen Punkten von Farkes Vorgänger. Von Hannah Gobrecht