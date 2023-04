Impfverordnung läuft aus Streit um Zahlung der Corona-Impfung

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte die Pandemie am Mittwoch für beendet erklärt, nun treten an diesem Freitag auch weitere Lockerungen und Änderungen in Kraft. Neben der Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen endet zum 7. April auch die Kostenübernahme des Bundes bei den Corona-Impfungen. Bisher wurden sowohl die Kosten für den Impfstoff als auch die Vergütung der Ärzte vom Staat übernommen. Nun sollen die Krankenkassen die Bezahlung übernehmen. Weil die sich aber nicht mit der Ärzteschaft über eine Höhe der Kostenübernahme einigen können, müssen impfwillige Bürgerinnen und Bürger die Corona-Impfung vorübergehend selbst bezahlen.