Coronavirus-Liveblog : Kunden sollen Oster-Einkäufe möglichst früh erledigen

Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Sonntag mit Symptomen einer Covid-19-Erkrankung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. "Es handelt sich um einen vorsorglichen Schritt, da der Premierminister noch zehn Tage, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, Symptome hat", heißt es in einer Mitteilung der Regierung.



Der 55 Jahre alte konservative Politiker hatte am 27. März seine Infektion bekannt gemacht und sich in Selbstisolation in seiner Dienstwohnung zurückgezogen. Johnson wirkte erschöpft, trotzdem gab er sich optimistisch. Von seiner Dienstwohnung aus hatte er die vergangenen zehn Tage weiter gearbeitet. Nun sind seine Ärzte wohl eingeschritten. Ob er die Amtsgeschäfte auch in den kommenden Tagen weiterführen kann, scheint fragwürdig. Sein Stellvertreter wäre nach Medienberichten Außenminister Dominic Raab.



Johnsons Sprecher sagt, er habe eine erste "beschwerdefreie" Nacht in der Klinik hinter sich und sei in "guter Stimmung". "Er bleibt im Krankenhaus unter Beobachtung", fügte der Sprecher hinzu.