Coronavirus-Liveblog : Leopoldina-Experten halten baldige Schulöffnungen für ältere Kinder für möglich

Mehr als 290.000 Unterzeichner haben sich bisher einerangeschlossen, mit der kurzfristig eine Gehaltszulage für Klinikpersonal in der Corona-Krise gefordert wird. Initiiert wurde der Aufruf durch die Kampagnenplattform Campact in Verden. Eine zweite Petition für ein Ende der Sparpolitik im Gesundheitswesen auf dem Portal der Organisation unterzeichneten bisher fast 150.000 Unterstützer. Es geht kurzfristig um eine Gehaltszulage für die Beschäftigten in der Corona-Krise und langfristig um ein Ende des Sparzwangs im Gesundheitswesen.Bisher hätten nurundentschieden, einenzu zahlen. Im Norden seien es 1500 Euro, in Bayern 500 Euro. Die Bundesregierung hat bisher nur beschlossen, dass Bonuszahlungen bis 1500 Euro von der Steuer freigestellt werden.