Coronavirus-Liveblog : Knapp 800 Tote an einem Tag in New York

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht derzeit keine Notwendigkeit, die Maßnahmen zu verschärfen. Sie mahnt in Berlin, auch über Ostern mit Konzentration und Disziplin die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. "Wir können uns sehr, sehr schnell das zerstören, was wir jetzt erreicht haben", sagt Merkel. "Wir haben in den letzten Wochen gemeinsam viel Kraft bewiesen." Jetzt gelte es, konsequent zu bleiben. "Wir können das Land gegen das Virus verteidigen. Und dann diese schwere Prüfung, die noch eine ganze Weile andauert, bestehen." Eine Lockerung der Maßnahmen könne nur in kleinen Schritten erfolgen.



Die Entwicklung der Infektionszahlen gebe "Anlass zu vorsichtiger Hoffnung". Der Anstieg flache leicht ab, so die Kanzlerin. Dafür steige der Bedarf an Schutzausrüstung weltweit. Es müsse daher mehr in Deutschland produziert werden.



Merkel warnte: „Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig sein, wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Und ich kenne das auch von mir persönlich: Man hat ein bisschen Hoffnung, dann gewinnt man Zutrauen, dann ist man innerlich etwas entspannter, und schon ist man auch ein bisschen leichtsinnig.“