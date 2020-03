Das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg meldet am Morgen drei weitere Tote durch das Coronavirus. „Wir fühlen mit den Familien“, sagte Landrat Stephan Pusch laut der Mitteilung. In allen drei Fällen sei die Todesursache eine Lungenentzündung gewesen, bedingt durch die Coronavirusinfektion. Es handele sich um zwei am Dienstag im Krankenhaus Heinsberg verstorbene Männer im Alter von 87 Jahren (aus Heinsberg) und 83 Jahren (aus dem Selfkant). Eine 85-jährige Frau (aus Heinsberg) sei am Mittwoch im Uniklinikum Aachen verstorben. Alle drei infizierten Personen seien bereits durch Vorerkrankungen belastet gewesen. Aktuell gibt es im Kreis Heinsberg laut der Mitteilung 840 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus abzüglich 33 wieder genesener Personen. Insgesamt habe es in diesem Zusammenhang neun Todesfälle im Kreis gegeben.