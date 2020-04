Liveblog : Hefe im Internet fast teurer als Silber – Vebraucherschützer warnen

Die Infektionszahlen verdoppeln sich in NRW etwas langsamer. Zurzeit liege der Zeitraum der Verdoppelung bei 9,4 Tagen, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Am Dienstag seien es noch 8,9 Tage gewesen. „Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung“, sagt Laumann. Wenn es in dem aktuellen Tempo mit dem Anstieg der Corona-Infektionen weitergehe, gebe es aber Ende April 136.000 Infizierte in NRW. Wenn man aber zum Beispiel auf eine Verdoppelung alle 12 Tage käme, wären es etwa 85.000 Corona-Infizierte. Er hoffe auf Verdoppelungszeitraum von 12 bis 15 Tagen.



Aktuell lägen 599 Corona-Infizierte auf Intensivstationen der NRW-Krankenhäuser. Rund 480 von ihnen müssten beatmet werden. Das Problem sei, dass man genug Beatmungsgeräte haben müsse.