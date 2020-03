Liveblog : Auch der dritte Corona-Test bei Angela Merkel ist negativ

Das Osterfest steht an. Einige Leser fragen sich, ob man über die Feiertage seine Eltern oder Großeltern besuchen darf.



Feiern in der Familie sollten derzeit vermieden werden. Für das Land NRW gilt derzeit unter anderem die Regel: "Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel." Auch Ministerpräsident Laschet sagte Ende der vergangenen Woche im WDR mit Blick auf Ostern, dass Familien derzeit nicht zusammenkommen sollten. Generell ist es aber erlaubt, Eltern oder Großeltern zu besuchen ("Kernfamilie"). Sollten die Personen zu einer Risikogruppe gehören, ist davon dennoch eher abzuraten.