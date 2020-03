Coronavirus-Liveblog : Deutschland registriert rund 4000 neue Infektionen an einem Tag

Auch am Sonntag hat die Bundeswehr schwer erkrankte Covid-19-Patienten aus Italien nach Deutschland geflogen. Das berichtet die dpa. Wie ein Sprecher der Luftwaffe mitteilte, flog ein Airbus A310 MedEvac am Mittag von Köln nach Bergamo, um sechs Italiener zur Intensivbehandlung nach Deutschland zu bringen. Die Bundeswehr hatte bereits am Vortag in der von der Corona-Pandemie stark betroffenen Stadt sechs Patienten abgeholt und nach Köln geflogen. Am Sonntag startete zudem ein Transportflugzeug A400M der Luftwaffe in Richtung Straßburg, um zwei Patienten abzuholen, die das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm versorgen wird.



Bereits am Samstag waren erste Patienten aus Italien am Flughafen Köln/Bonn angekommen und umgehend in Kliniken verlegt worden.