Coronavirus-Liveblog : Laschet stellt baldige Überprüfung der Maßnahmen in Aussicht

In einer beispiellosen Geste will Papst Franziskus am Freitag um ein Ende der Corona-Pandemie bitten. Am Abend plant das Kirchenoberhaupt einem Bericht der Katholischen Nachrichtenagentur zufolge ein Gebet auf dem Petersplatz. Abschließend wird der Papst von den Stufen der vatikanischen Basilika den Segen "Urbi et orbi" erteilen, den feierlichsten Segen der katholischen Kirche. Mit ihm verbunden ist ein Ablass, eine Tilgung von Strafen, wie sie katholischen Gläubigen unter anderem in der Sterbestunde gewährt wird. Katholiken in aller Welt sind dazu aufgerufen, sich dem Gebet anzuschließen - dafür auf den Petersplatz kommen dürfen sie natürlich nicht. (Foto: dpa)