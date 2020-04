Corona-Liveblog : 2,33 Milliarden Euro fließen ab Freitag an Kleinbetriebe in NRW

Nudeln für alle! Damit es auch künftig genug Pasta im Regal gibt, holt Aldi die Ware nun per Sonderzug aus Italien nach Deutschland. „Mehrere Sonderzüge haben bereits in einer ersten Lieferung über 60.000 Pakete Fusilli, mehr als 75.000 Pakete Penne und weit über eine Viertelmillion Pakete Spaghetti aus Italien nach Nürnberg gebracht“, heißt es in einer Mitteilung des Discounters. Von dort aus werden die Pakete per Lkw an die Filialen verteilt. Insgesamt habe man auf diesem Weg bereits mehr als 200 Tonnen Pasta rangeschafft.