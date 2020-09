Corona-Newsblog : Remscheid führt wieder Maskenpflicht im Unterricht ein

Zu keinem Zeitpunkt in unserer Geschichte war unser kollektives Schicksal und unsere kollektive Gesundheit so sehr von unserem individuellen Verhalten abhängig.

Die britische Regierung hat neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Wegen dramatisch steigender Coronavirus-Infektionszahlen müssen ab Donnerstag, Fans dürften vorerst doch nicht zurück in die Fußballstadien. Ursprünglich sollten sie ab Oktober Sportveranstaltungen wieder in großer Zahl besuchen können. Premierminister Boris Johnson forderte die Bürger in einer emotionalen Rede auf, sich an die neuen Regeln zu halten."Ich weiß um die Auswirkungen für unsere Sportclubs, die Herz und Seele unserer Gemeinschaften sind." AberEineNachdem er die Briten wochenlang aufgefordert hatte, wieder in ihre Büros und Werkhallen zu gehen, plädierte er nun für das Homeoffice. Bei Hochzeiten sind ab Montag nur noch 15 Menschen erlaubt, auch in Taxis müssen nun Masken getragen werden, auch Servicekräfte in der Gastronomie müssen Mund-Nasenschutz tragen.Seine Regierung müsse "noch drastischere Maßnahmen" ergreifen, wenn die Ausbreitung des Virus nicht gestoppt werde, warnte Johnson. Dazu könnten auch eine verstärkte Polizeipräsenz oder der Einsatz der Armee gehören.Auch. Die Regierung von Nicola Sturgeon ging noch weiter schränkte auch Zusammenkünfte innerhalb von Privathaushalten ein.Mit fastist Großbritannien das am schwersten von der Pandemie betroffene Land Europas. Am Dienstag gaben die Behörden 5.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bekannt.