Corona-Newsblog : NRW-Apotheken wollen spätestens ab Mitte Februar impfen

Foto: dpa/Boris Roessler 56 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Viele Apotheker in NRW stehen bereits für die Durchführung von Corona-Impfungen in den Startlöchern. NRW-Familienminister Joachim Stamp kündigte an, dass das Testsystem an den Kitas kurzfristig umgestellt werden kann. Alle Corona-News im Blog.