Corona-Newsblog : Mann stirbt kurz nach Impfung in Ennepetal

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 11 Bilder Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfen bei Hausärzten

Liveblog Düsseldorf Nach einer Impfung in einem Impfzentrum in Ennepetal hat es einen Todesfall gegeben. Wie die Behörden mitteilten, ermittelt die Polizei. In Deutschland ist der Mehrheit einer aktuellen Umfrage zufolge gegen Erleichterungen für Geimpfte. Alle Entwicklungen im Newsblog.