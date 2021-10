Corona-Newsblog : Lockerung der Maskenpflicht an NRW-Schulen wohl erst im November

Liveblog Düsseldorf Auch in NRW wird über eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen diskutiert. Lehrerverbände warnen vor einem Schnellschuss. Derweil kommt die Impfkampagne in Deutschland voran. Alle Corona-News im Blog.