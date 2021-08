Corona-Newsblog : Jugendliche sollen in allen Bundesländern Impfangebote bekommen

Ein Schild in einem Impfzentrum weist auf die Corona-Maßnahmen hin. Foto: dpa/Rene Traut

Liveblog Düsseldorf 12- bis 17-Jährige sollen nach einem Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums in allen Bundesländern so schnell wie möglich Impfangebote bekommen. Derweil weist in NRW der Trend bei den Neuinfektionen weiter nach oben. Alle News in unserem Liveblog.