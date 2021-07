Corona-Newsblog : Fast 50 Prozent der Deutschen sind voll geimpft

Die Impfungen gegen Covid19 schreiten voran (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Liveblog Düsseldorf 49,4 Prozent der Menschen in Deutschland haben inzwischen den vollen Impfschutz. Das meldet das RKI am Montag. Und: In NRW haben die steigenden Infektionszahlen jetzt handfeste Auswirkungen: Ab diesem Montag gelten wieder strengere Regeln. Alle News in unserem Liveblog.