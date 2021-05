Corona-Newsblog : Bundesweite Inzidenz sinkt auf 83,1 – weniger Neuinfektionen und neue Todesfälle

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 11 Bilder Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfen bei Hausärzten

Liveblog Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken weiter: Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntagmorgen 8500 Neuinfektionen und 71 neue Todesfälle. Derweil beschäftigt die Behörden ein Todesfall in einem Impfzentrum in Ennepetal. Alle Entwicklungen im Newsblog.