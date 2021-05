Corona-Newsblog : Berlin will zu Pfingsten Außengastronomie öffnen

Nach der Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für alle Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren in den USA haben die Jusos ein Impfangebot für dieselbe Altersgruppe in den Sommerferien in Deutschland gefordert. „Die USA gehen mit der Freigabe des Impfstoffes von Biontech/Pfizer für 12- bis 15-Jährige einen riesigen Schritt in der Pandemiebekämpfung. Die EU zieht jetzt hoffentlich schnellstmöglich nach, selbstverständlich nach eingehender Prüfung durch die EMA. Unser Ziel muss sein, dass jede Schülerin und jeder Schüler ab zwölf Jahren ein Impfangebot in den Sommerferien bekommt“, sagte die Bundesvorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal, unserer Redaktion. Rosenthal warf den Bildungsministern der Länder vor, nicht genug für die Unterstützung der Schüler getan zu haben. „Die Kultusministerinnen und -minister haben im Laufe der Pandemie viele Chancen ungenutzt gelassen, die den Druck auf die Schülerinnen und Schüler reduziert hätten. Am Zentralabitur wurde festgehalten, Schulkinder konnten trotz der Umstände durchfallen und statt für Präsenzunterricht in Kleingruppen zu sorgen, hielt man am ständigen Öffnen und Schließen der Schulen fest. „Als Lehrerin sehe ich jeden Tag, was für eine unglaubliche Belastung diese Krise gerade für Kinder und Jugendliche ist. Die Entscheidung in den USA zur Impfung von Jugendlichen ist endlich ein Licht am Ende des Tunnels“, sagte Rosenthal.