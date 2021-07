Corona-Newsblog : Über 10.000 Neuinfektionen - Niederländisches Parlament unterbricht Sommerpause

Ein Schild, das zur Anmeldung zur Covid-19-Impfung weist (Symbolfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Liveblog Düsseldorf Die Zahl der Neuinfektionen in den Niederlanden nimmt rasend schnell zu. Das Parlament kommt daher zu einer Sondersitzung zusammen. In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Neuinfektionen am Samstag erneut leicht gestiegen, mit einem Wert von 16,4 hat Düsseldorf nun den höchsten Wert im Bundesland. Alle Entwicklungen im Newsblog.