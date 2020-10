Corona-Newsblog : Neuer Höchstwert bei Neuinfektionen in den Niederlanden

In Österreich wurden binnen 24 Stunden 1524 Neuinfektionen gemeldet. In der Hauptstadt Wien wurden 333, in Tirol 292, in Oberösterreich 243 und in Vorarlberg 155 neue Corona-Fälle registriert. Österreichweit werden 889 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon 145 auf Intensivstationen. 914 Menschen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben.