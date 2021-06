Corona-Newsblog : Maskenpflicht im Freien aufgehoben – Innengastronomie ohne Tests möglich

Proben für einen PCR-Test werden von einem Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Liveblog Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen treten an diesem Montag weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. Die bundesweite Inzidenz liegt jetzt bei 8,6 – erstmals seit August 2020 wurden weniger als 500 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Alle Entwicklungen im Newsblog.