Corona-Newsblog : Inzidenz sackt bundesweit auf 6,6

Proben für einen PCR-Test werden von einem Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Liveblog Düsseldorf Das RKI meldet sinkende Infektionszahlen. Die Impfzentren in der jetzigen Form werden nach Einschätzung von Karl-Josef Laumann (CDU) nur noch bis Ende September gebraucht. Nach den Sommerferien soll der Unterricht in den Schulen in NRW wie zuletzt weitergehen. Alle Entwicklungen im Newsblog.