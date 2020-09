Corona-Newsblog : Maskenpflicht soll in Bus und Bahn strenger kontrolliert werden

Russische Behörden erwägen die Organisation eines Flugs von Peking nach Russland, um 30 von Leihmüttern ausgetragene Babys mit ihren Eltern zusammenzuführen. Auch die Ausstellung von Visa werde geprüft, "damit die chinesischen Eltern ihre Kinder abholen können", sagte Anna Mitjanina, die in Sankt Petersburg für Kinderrechte zuständig ist. Bisher konnten Eltern ihre Babies wegen der Corona-Pandemie nicht abholen. Einige der 30 Babys sind in Sankt Petersburg in Waisenhäusern untergebracht worden.



Leihmutterschaften sind in China seit 2001 verboten. Paare, die bereit sind, umgerechnet 30.000 bis 64.000 Euro zu bezahlen, können jedoch Frauen im Ausland beauftragen, ihre Babys auszutragen. Das Geschäft mit der Leihmutterschaft wird außer in Russland unter anderem auch in der Ukraine, in Georgien und den USA praktiziert.