Corona-Newsblog : Weihnachtsferien sollen am 16. Dezember beginnen

Die Einhaltung der Coronaschutz-Verordnung wurde am Dienstag in NRW landesweit in Bussen, Bahnen und Bahnhöfen überwacht. In den ersten fünf Stunden sind 425 Menschen ohne Maske erwischt worden. Das hat das NRW-Verkehrsministerium in einer ersten Bilanz in Düsseldorf mitgeteilt. Wie viele Bußgeldverfahren eingeleitet werden, könne erst in einer abschließenden Bilanz ermittelt werden.