Corona-Newsblog : Technische Panne beim RKI - keine Updates aus NRW-Hotspots

In der Schweiz zieht die Zahl der Coronavirus-Infektionen weiter an. Die Behörden melden 6634 neue Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden und damit einen Rekordwert. 117 Covid-Patienten mussten ins Krankenhaus, zehn starben in Zusammenhang mit dem Virus. In der Schweiz ist die Zahl der Neuinfektionen gemessen an der Bevölkerungszahl von rund 8,5 Millionen in den vergangenen Tagen schneller gestiegen als in vielen anderen europäischen Ländern.