Laschet im Landtag : „Klar, dass es nicht reibungslos läuft, wenn 800.000 Menschen auf einmal zum Telefon greifen“

Grünen-Chef Robert Habeck dringt auf ein verstärktes Testen auch mit Selbsttests, wie sie in Österreich zugelassen seien. "Warum lässt Deutschland Tests, die in Österreich billig und schnell und in großen Massen durchgeführt werden können, in Deutschland nicht zu?", fragt er im ZDF. "Unerklärlich."



Das sei aber die viel wichtigere Debatte. Zum Vorstoß von Innenminister Horst Seehofer, angesichts der Virus-Mutationen den Flugverkehr nach Deutschland massiv einzuschränken, sagt Habeck, der CSU-Politiker ziehe das Pferd von der falschen Seite auf. Es müsse viel mehr getestet werden. Das könne man aber auch in Deutschland machen, etwa an den Schulen. Zur Debatte über eine Aufweichung der Schuldenbremse sagt Habeck, diese müsse reformiert, verändert und der Zeit angepasst werden. Kanzleramtschef Helge Braun, der die Debatte angestoßen hat, habe "das Richtige" gesagt.