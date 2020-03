Alle Entwicklungen im Liveblog : Zwei Coronavirus-Todesfälle in NRW

Corona-Test im eigenen Auto? Menschen mit dem Verdacht auf eine Infektion können sich an einer speziellen Station in Baden-Württemberg aus dem Auto heraus testen lassen. Zwei „Drive-In“-Stationen nahmen am Montag im Landkreis Esslingen ihren Betrieb auf. „Man bleibt einfach im Auto sitzen und kurbelt das Fenster runter“, sagte der Leiter des Landratsamts, Peter Keck. Ärzte und Helfer in Schutzkleidung nehmen einen Abstrich von Mund und Nase. Voraussetzung sei, dass der Bürger sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat und Krankheitszeichen aufweist. Eine ähnliche Anlage für Virustests gibt es auch in Groß-Gerau in Hessen. Die Ergebnisse sind nach 24 bis 48 Stunden da.