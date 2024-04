„Das ist pure Liebe“ „Let’s Dance“-Star zum dritten Mal Mutter geworden

Die „Let’s Dance“-Familie ist erneut durch ein weiteres kleines Tanztalent angewachsen. Isabel Edvardsson (41) hat ihr drittes Kind bekommen, wie sie am Donnerstag bei Instagram mitteilt. „Vor ein paar Tagen bist du geboren und machst uns so wahnsinnig Glücklich!“, schreibt sie und postet dazu ein Bild von der kleinen Hand ihres Kindes. Die Geburt sei gut verlaufen und die Familie wolle nun erst einmal gemeinsam entspannen. Ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, verriet die Dreifach-Mama noch nicht. Allerdings schreibt sie am Ende des Posts: „Weitere Infos folgen“ und macht es damit weiterhin spannend.