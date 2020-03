Liveblog zum Coronavirus : Zwei weitere Infizierte mit teils schweren Symptomen im Krankenhaus

Der Kreis Heinsberg kündigte am Dienstagabend an, dass zwei Maßnahmen die medizinische Versorgungslage verbessern sollen: Es wude eine fahrbare Arztpraxis errichtet, eine sogenannte „Mobile Medizinische Versorgungseinheit“. Auf 13,60 Meter Länge und 2,55 Meter Breite ist sie innerhalb von 24 Stunden an jedem Ort in Deutschland einsatzbereit. Neben EKG, Ultraschall und Laboruntersuchungen umfasst die Arztpraxis die grundlegenden Leistungen einer üblichen Arztpraxis wie Verbandwechsel, Wundversorgung, Temperaturmessung und Dermatoskopie.

Außerdem wird in Erkelenz eine zweite zentrale Anlaufstelle zur Probenentnahme geschaffen, die nach dem Gangelter Vorbild funktionieren soll. Sie soll ab Mittwoch von 8 bis 18 Uhr tätig sein. Terminabsprachen werden über die Rufnummer 116 117 abgewickelt.