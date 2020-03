Auch in Nordrhein-Westfalens 36 Gefängnissen bereitet man sich auf das Coronavirus vor. Die JVA Heinsberg lässt derzeit keine Besucher hinein. „Wir empfangen nur Rechtsanwälte, wenn sie die Besuche nicht aufschieben können“, sagte Franz-Josef Bischofs, stellvertretender Anstaltsleiter in Heinsberg. Auch Hafturlaube und Freigänge seien derzeit ausgesetzt - ebenso wie Transporte in andere Gefängnisse. Die JVA Heinsberg liegt mit etwa 380 Gefangenen und 300 Mitarbeitern in dem am stärksten betroffenen Kreis Nordrhein-Westfalens.



Das NRW-Justizkrankenhaus in Fröndenberg habe inzwischen eine Abteilung für etwaige Covid-19-Fälle freigeräumt, berichtete Marcus Strunk, Sprecher für den NRW-Strafvollzug im NRW-Justizministerium. Bislang gebe es aber keinen Infizierten. Lediglich in Mönchengladbach befinde sich ein Gefangener der dortigen Zweigstelle der JVA Willich in Quarantäne, weil er Kontakt zu einem Infizierten hatte.



Insgesamt sind in den 36 NRW-Gefängnissen zur Zeit nach Angaben des Ministeriums 15.554 Männer und Frauen inhaftiert.