Liveblog zum Coronavirus : Erste Fälle in Brandenburg, Sachsen und Thüringen – sechs Neuerkrankungen in Bayern

Das neue Coronavirus verbreitet sich inzwischen deutlich rascher außerhalb Chinas als in seinem Ursprungsland. In den vergangenen 24 Stunden seien fast neunmal so viele Neuinfektionen aus anderen Ländern als in China gemeldet worden, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag. Infizierte gibt es nun in mehr als 70 Ländern, die Zahl der Toten stieg weltweit auf über 3080. Die Epidemie erreichte inzwischen auch Millionenstädte wie New York und Moskau. In der EU wird das Ansteckungsrisiko nun als "moderat bis hoch" eingestuft.