Entwicklungen im Liveblog : Lit.Cologne wegen Coronavirus abgesagt

Der Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf den Sport in Duisburg. Wie der MSV Duisburg mitteilt, seien bislang zwar noch keine Einschränkungen in der 3. Liga geplant, man bereite sich aber darauf vor, entsprechende Maßnahmen der Behörden umzusetzen. „Geisterspiele“ sollen vermieden werden, wenn möglich, will man betroffene Partien verlegen. Im Netz rufen Fans derweil dazu auf, in jedem Fall Karten für die Spiele zu kaufen, um den Verein zu unterstützen. „Helft mit, das vollste leere Stadion in der Vereinsgeschichte zu erschaffen“, heißt es in einem Beitrag, der in verschiedenen Duisburger Facebook-Gruppen geteilt wird.



Auch die Duisburger Füchse ziehen Konsequenzen. Um einer Absage der kommenden Eishockey-Spiele aus dem Weg zu gehen, werden nur noch maximal 999 Zuschauer in die Halle gelassen. „Aufgrund der besonderen Umstände und den Empfehlungen der örtlichen Gesundheitsbehörden für Großveranstaltungen werden die Füchse Duisburg die Zuschauerzahl beim 3. Pre-Playoff-Spiel, am 10. März um 19.30 Uhr, gegen die Rostock Piranhas auf maximal 999 Besucher begrenzen“, heißt es auf der Homepage des Vereins.